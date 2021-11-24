Закидали камінням і підпалили: у Донецькій області підлітки жорстоко вбили знайомого та випадкового свідка

Закидали камінням і підпалили: у Донецькій області підлітки жорстоко вбили знайомого та випадкового свідка

Підлітки побили чоловіків та закидали їх камінням.

У м. Торецьк Донецької області 16-річний та 18-річний хлопці жорстоко вбили свого 44-річного знайомого. Також підлітки розправились із 52-річним чоловіком, який став випадковим свідком. За це їм загрожує довічне позбавлення волі.

Також читайте У Дніпропетровській області двоє молодиків увірвалися до будинку та жорстоко вбили 40-річну жінку

Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

За даними правоохоронців, вбивства стались у серпні 2021 року. Двоє хлопців, віком 16 та 18 років, будучи нетверезими, побили 44-річного чоловіка. Коли він знепритомнів, молодики затягнули потерпілого в покинуту будівлю, де закидали камінням. Свідком розправи став випадковий перехожий. Тоді молодики теж жорстоко побили 52-річного чоловіка та закидали камінням. Після цього вони пограбували своїх жертв.

Через два дні підлітки підпалили будинок. Під час гасіння пожежі там знайшли тіла вбитих.

Хлопцям повідомили про підозру за п.9, 12, 13 ч.2 ст.115, ч.2 ст.185, ч.3 ст.357 КК України. У листопаді 2021 року справу передали до суду. Підліткам загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також: