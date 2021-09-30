Закидали камінням і побили самокатом: в Одесі група підлітків напала на чоловіка, який зробив їм зауваження (відео)

Закидали камінням і побили самокатом: в Одесі група підлітків напала на чоловіка, який зробив їм зауваження (відео)

Попередньо, інцидент стався через те, що неповнолітні шуміли.

В Одесі чоловік зробив групі підлітків зауваження через те, що вони галасують. У відповідь на це неповнолітні напали на громадянина і побили самокатом.

Про це пишуть в місцевому телеграм-каналі.

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Як стало відомо, подія трапилася вночі 28 вересня на вулиці Приморська. Там четверо підлітків напали на чоловіка, який зробив їм зауваження про порушення тиші. Між громадянином і неповнолітніми зав'язалася бійка, в ході якої один з них кілька разів ударив громадянина самокатом, а інший — закидав його камінням.

У коментарях до публікації користувачі обурилися поведінкою підлітків і відзначили, що батькам потрібно приділяти більше уваги їх вихованню.

З такою молоддю страшно жити.

Питання до батьків: чому ваші діти гуляють в пізній час по місту?

Шкода, що чоловікові так ніхто і не допоміг.

Нагадаємо, що блогерка зі Львова в прямому ефірі, який вела в соцмережі, заявила, що окупований Крим — російський.

Новини України: в Одесі група підлітків побила самокатом і закидала камінням чоловіка

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