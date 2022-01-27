Закидали яйцями і нанесли малюнок зі свастикою: у Харкові пошкодили меморіальну дошку Юрію Шевельову (фото)

Закидали яйцями і нанесли малюнок зі свастикою: у Харкові пошкодили меморіальну дошку Юрію Шевельову (фото)

Вандали осквернили пам’ятний знак на честь видатного українського мовознавця невдовзі після його відновлення.

У четвер, 27 січня, на будинку на вулиці Римарській у Харкові невідомі зловмисники пошкодили меморіальну дошку українському мовознавцеві Юрію Шевельову — її закидали яйцями, а на стіні поруч намалювали перекреслену свастику.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, місцеві правоохоронці провели огляд місця події.

“Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №3, триває перевірка. На даний час встановлюються всі обставини події та причетні до неї особи”, - йдеться у повідомленні поліції.

Про цей вандалізм правоохоронці дізналися із дописів у соцмережах, якими небайдужі люди обурювалися тим фактом, що всього через 5 днів після відновлення меморіальної дошки на неї знову було здійснено напад.

Пошкодження меморіальної дошки та обмальовану стіну на будинку виявили вранці продавці розташованого поруч магазину. Ймовірно, вандали закидали яйцями та нанесли малюнок зі свастикою вночі або на світанку.

Раніше, у вересні 2013 року меморіальну дошку Шевельову знищили, розбивши кувалдами, після того, як міська рада Харкова скасувала рішення топонімічної комісії про її встановлення.

22 січня 2022 року меморіальну дошку було відновлено.

Депутат Харківської міської ради Ігор Черняк повідомив на своїй Facebook-сторінці, що з приводу її пошкодження направив депутатське звернення керівнику УСБУ в Харківській області.

“Переконаний, що до цієї провокації причетні особи, які таким чи іншим чином залучені державою-агресоркою до підривної діяльності проти України”, - написав він.

Нагадаємо, у Києві невідомі вандали облили зеленою фарбою пам’ятник, який встановлено на честь воїнів АТО, котрі загинули на Донбасі, захищаючи Україну. Меморіал розміщений поблизу станції метрополітену "Берестейська".

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