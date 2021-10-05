Помочився на зло копам: у Львові оштрафували реабілітолога, який розлютився на поліцейських

Помочився на зло копам: у Львові оштрафували реабілітолога, який розлютився на поліцейських

Чоловік завдав збитки на суму понад в 24 тисячі гривень.

Розбив чотири машини і справив нужду перед відділом поліції. У Львові нетверезий реабілітолог за хуліганські дії заплатив штраф в 17 тисяч гривень.

Про це пише видання Zaxid.net.

Як стало відомо, ще 23 серпня чоловік з кимось посварився під час вечірки в гуртожитку. Після чого на місце події приїхали копи і тимчасово затримали громадянина. Коли він вийшов з відділення поліції, вирішив справити нужду під стінами управління.

На цьому він не зупинився. Чоловік закидав камінням чотири службові автомобілі: Toyota Avensis, Renault Kangoo, ВАЗ, а також Renault Duster. В цілому він завдав збитки на суму понад 24 тисячі гривень.

“На судовому засіданні обвинувачений заявив, що йому дуже соромно за свої дії, однак не пам’ятає, з якої причини вирішив побити службові автомобілі поліції, бо був нетверезим. Він також заявив, що вже повністю відшкодував матеріальні збитки, які заподіяв поліції. Суддя Шевченківського суду визнав винним чоловіка у хуліганстві і призначив йому 17 тисяч грн штрафу”, — пише видання.

Нагадаємо, що під Львовом зіткнулось 5 авто, загинув 26-річний водій.

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