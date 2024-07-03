Закінчення війни: у Зеленського відповіли, чи готові обміняти території із РФ на мир

Україна не готова йти на територіальні поступки із Росією заради припинення війни, але прислухається до порад світу, як досягти миру.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який прибув із візитом у Вашингтоні напередодні саміту НАТО, передає Reuters.

"Але ми (не) готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він, відповідаючи на запитання про заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може "закінчити війни за 24 години".

Видання додає, що візит Єрмака відбувся напередодні наступного тижня в столиці США перед самітом НАТО, головною темою якого, як очікується, буде Україна.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб оцінив, хто міг би закінчити війну в Україні "одним телофонним дзвінком".

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