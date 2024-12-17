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Закінчення війни за добу та вступ до ЄС і НАТО за день: Зеленський відреагував на заяви "двох Дональдів"

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Закінчення війни за добу та вступ до ЄС і НАТО за день: Зеленський відреагував на заяви "двох Дональдів"

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Президент України прокоментував заяви Туска і Трампа.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа про закінчення війни за 24 години, а також відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про вступ України до ЄС і НАТО за день.

Про це йшлося під час спілкування Зеленського з представниками ЗМІ.

"Один Дональд сказав, що може закінчити війну за добу, сьогодні другий Дональд сказав, що якщо б вступ України до ЄС та НАТО залежав від Польщі, то питання б вирішилося за один день... Хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати і на перше, і на друге", – сказав Зеленський.

Він додав, що вочевидь, після інавгурації Трампа "будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну".

Нагадаємо, польський прем’єр Дональд Туск під час візиту до Львова 17 грудня закликав Захід "повірити у власну силу".

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