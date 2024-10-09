Закінчення війни: Зеленський пом'якшав свою позицію щодо переговорів із РФ - Bloomberg

Президент Володимир Зеленський пом'якшав свою позицію щодо переговорів із РФ та шукає "більш гнучкий підхід" для завершення війни.

Про це розповіли для Bloomberg офіційні особи, близькі до НАТО, які є союзниками України.

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"Цього тижня Зеленський знову виключив торг щодо українського суверенітету чи території, а ле враховуючи те, що війна в Україні наближається до третьої повної зими війни, а підтримка Заходу демонструє ознаки занепаду й кінця конфлікту не видно, українські чиновники дали зрозуміти, що вони готові визнати, що в гру має вступити ендшпіль (заключна гра - ред.)", - пише видання.

За словами посадових осіб, переговори відбуватимуться за закритими дверима.

Автори інформаційного агентства зазначають, що Зеленський "непохитно відкидає будь-які розмови про відмову від території, але тиск з боку союзників посилився щодо більш конкретного плану, який має передбачати, чим може закінчитися війна, яка тривала два з половиною роки".

"Протистояння на полі бою, напружені бюджети на Заході і, перш за все, результати президентських виборів у США в листопаді спонукали союзників уважніше придивитися до вирішення конфлікту шляхом переговорів", - вважають Bloomberg.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи розкриє План перемоги для всіх українців.