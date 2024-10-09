Закінчення війни: Зеленський пом'якшав свою позицію щодо переговорів із РФ - Bloomberg

Видання стверджує, що тиск союзників України посилився.
Президент Володимир Зеленський пом'якшав свою позицію щодо переговорів із РФ та шукає "більш гнучкий підхід" для завершення війни.
Про це розповіли для Bloomberg офіційні особи, близькі до НАТО, які є союзниками України.
"Цього тижня Зеленський знову виключив торг щодо українського суверенітету чи території, але враховуючи те, що війна в Україні наближається до третьої повної зими війни, а підтримка Заходу демонструє ознаки занепаду й кінця конфлікту не видно, українські чиновники дали зрозуміти, що вони готові визнати, що в гру має вступити ендшпіль (заключна гра - ред.)", - пише видання.
За словами посадових осіб, переговори відбуватимуться за закритими дверима.
Автори інформаційного агентства зазначають, що Зеленський "непохитно відкидає будь-які розмови про відмову від території, але тиск з боку союзників посилився щодо більш конкретного плану, який має передбачати, чим може закінчитися війна, яка тривала два з половиною роки".
"Протистояння на полі бою, напружені бюджети на Заході і, перш за все, результати президентських виборів у США в листопаді спонукали союзників уважніше придивитися до вирішення конфлікту шляхом переговорів", - вважають Bloomberg.
Нагадаємо, Зеленський відповів, чи розкриє План перемоги для всіх українців.