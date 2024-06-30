"Завершити війну за 24 години": Зеленський прокоментував "мирний план" Трампа

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Він наголосив, що це не призведе до миру у всьому світі чи між Україною та Росією.

Про це Зеленський сказав The Philadilphia Inquirer.

За його словами, якщо у Трампа "є така модель, то всі хотіли б завершити війну - може, навіть за годину буде краще".

"Але якщо ідея полягає в тому, щоб віддати наші території, то ні, це питання не вирішить. Це не спрацює", - підкреслив Зеленський.

Водночас Зеленський зауважив, що натомість Захід має забезпечити безпеку України.

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"Членство в НАТО добре не лише для України: це забезпечить безпеку Росії". Український кордон буде повернено, жодне подальше російське вторгнення не спричинить нової війни, і світ не боятиметься, що Путін знову повернеться", - сказав президент.

Він додав, що майбутній 75-й ювілейний саміт НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не запропонує Україні чіткого шляху до членства.

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий надати нам запрошення. На жаль, це політика крок вперед, два кроки назад. Якщо Сполучені Штати бояться дратувати Путіна, і це причина, чому нас не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів дати нам те, що захистило б нас: "Петріоти", значну кількість F-16 і можливість використовувати зброю всередині Росії", - додав Зеленський.

Зеленський анонсував детальний план закінчення війни

Нагадаємо, радники кандидата в президенти США Дональда Трампа представили "план припинення війни" Росії в Україні. У ньому йдеться про те, що Київ отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори.