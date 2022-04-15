Закінчується термін дії закордонного паспорта, як отримати документ в іншому місті: відповіді ДМС

Мільйони українських громадян, рятуючись від війни, перетинають кордон України, залишають окуповані міста, переміщаються в інші регіони країни. У зв'язку з цим виникають багато запитань, що робити з паспортами, термін дії яких закінчився, чи можна і як їх обміняти. Що робити у випадку, якщо переїхав в інше місце проживання, чи є можливість термінового оформлення паспорту. Відповіді на ці та інші запитання у матеріалі ТСН.ua.

Роз'яснення щодо найпоширеніших запитань щодо паспортів надає Державна міграційна служба України

Якщо закінчився термін дії закордонного паспорта чи можливо його продовжити

Уряд України прийняв постанову, яка надає можливість продовжувати термін дії закордонного паспорта попередніх зразків (не біометричний закордонний паспорт громадянина України, закордонний паспорт, термін дії якого закінчився у 2021 році, всіх паспортів, які були оформлені з використанням бланків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 1725 від 23.12.2004, № 858 від 26.06.2007, та № 152 від 07.05.2014 рр., в тому числі тих паспортних документів для виїзду за кордон, строк дії яких продовжувався.

У якому випадку строк дії паспорта для виїзду за кордон не можливо продовжити

якщо володар паспорту вже не є громадянином України,

у разі смерті особи, на ім’я якої було видано закордонний паспорт;

якщо закордонний паспорт втрачений або викрадений,

якщо паспорт оформлений з порушенням законодавства.

Чи можна отримати паспорт в іншому місті, не за місцем оформлення

Через воєнний стан в Україні та проблеми з логістикою Державна міграційна служба рекомендує це питання уточняти безпосередньо у працівників ДМС у тому територіальному підрозділі, який цікавить людину. Отримати інформацію можна за телефонами «гарячих ліній» підрозділів ДМС. За телефоном гарячої лінії апарату ДМС можна з'ясувати і інші питання щодо надання адміністративних послуг та перевірки стану оформлення документів.

Для того, щоб завершити оформлення паспорту чи отримати його в не тому підрозділі ДМС де подавалися документи потрібно звернутися до підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання та подати письмову заяву в якій зазначити:

дані особи - прізвище, ім’я, по батькові, дату народження;

назву територіального органу/територіального підрозділу ДМС/ЦНАП/ДП «Документ», куди подавалися документи;

причини необхідності отрмання паспорту в ішому підрозділі ДМС.

Чи можна робити термінове замовлення докуметів (10 робочих днів для ID-картки та 7 робочих днів для паспорта для виїзду за кордон) та сплачувати за це підвищену суму

В умовах воєнного стану не можливо дотримуватися встановлених законодавством строків оформлення документів, тому оплачувати підвищений адміністративнийзбір за термінове оформлення документів не рекомендується.

У випадку, якщо термін дії паспорту, закордонного паспорта, ID картки чи інших документів закінчився чи будуть такі документи вважатися такими документами, що посвідчують особу

Так, для підтвердження громадянства України чи спеціального статусу, можна пред’являти документ, строк дії якого закінчився як документ, що посвідчує особу. Так само можна пред'являти документ, до якого своєчасно не вклеєно фотокартку по досягненню 25-ти та 45-річного віку.

Чи можна слідкувати за статусом оформлення паспортного документа як це було раніше

Дізнатися про стан оформлення документів можна за допомогою відповідного електронного сервісу «Перевірка стану оформлення документів», доступного на офіційному вебсайтові ДМС .

Чи можна переслати готовий паспортний документ громадянина України за кордон?

На сьогодні такої можливості у ДМС України не має.

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