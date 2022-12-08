Закинули ще 2018 року: в Одесі виявили шпигунів російського ГРУ, які вистежували українську ППО (фото)

Агенти російського ГРУ були завчасно відправлені ворогом до Одеси ще 2018 року.

В Одесі викрили подружжя російськи шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах.

Про це інформує СБУ.

Агенти російського ГРУ були завчасно відправлені до Одеси ще 2018 року та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях у Чечні) та дружина – громадяни РФ.

До повномасштабного вторгнення вони збирали інформацію про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомих, яких потім могли б завербувати.

Після 24 лютого шпигуни насамперед намагалися виявити бойові позиції ППО і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами "Калібр" або "Кинжал" по українських військових об’єктах.

Крім того вони збирали інформацію про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку.

Зібрані відомості шпигуни відправляли "зв’язковому". Це мешканець Севастополя, колишній російський спецназівець, який негласно співпрацює з ГРУ. Він своєю чергою передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ.

Наразі правоохоронці повідомили затриманим про підозру за статтею "шпигунство". Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.