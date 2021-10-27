Заклади харчування в "червоних" регіонах України потерпають від збитків

Заклади харчування в "червоних" регіонах України потерпають від збитків

Обмеження "червоного" рівня не діють, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані.

За тиждень заклади харчування в "червоній" зоні втратили майже 34% виторгу. Відповідне дослідження провела одна з компаній автоматизації кафе та ресторанів.

Про це повідомили в ефірі "Сніданку з 1+1" в економічному огляді 27 жовтня.

Так, за даними дослідження, падіння спостерігалося у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях. Причиною є зменшення потоку клієнтів. Загалом експерти спостерігають зменшення виручки і в інших карантинних зонах - у середньому на 22%.

Нагадаємо, що станом на 27 жовтня в Україні "червоні" вже 8 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська. Від 30 жовтня "почервоніють" ще 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах, зокрема забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

За тиждень заклади харчування в "червоній" зоні втратили майже 34% виторгу – Економічні новини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання