Заклади освіти продовжують свою роботу, рішень про її призупинення немає - Шкарлет

Заклади освіти продовжують свою роботу, рішень про її призупинення немає - Шкарлет

Він закликав кожного зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що лунає сьогодні в інформаційному просторі України та за її межами.

Заклади освіти продовжують роботу у звичному режимі, освітній процес триває і жодних рішень про його призупинення немає.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Наголошую, що заклади освіти, як і раніше, продовжують свою роботу у звичному режимі, освітній процес триває і ніяких рішень про його призупинення немає! Формат навчання в різних регіонах залежить винятково від рівня епіднебезпеки", - написав він у Telegram.

За словами міністра, в соціальних мережах та засобах масової інформації останнім часом шириться "значна кількість повідомлень дезінформаційного змісту, що призводить до панічних настроїв у суспільстві".

У зв'язку із цим очільник Міносвіти закликав кожного зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що лунає сьогодні в інформаційному просторі України та за її межами.

Міністр закликав громадян довіряти інформації лише з офіційних джерел, зокрема каналам комунікації Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони, уряду та Офісу президента.

Нагадаємо:

Служба безпеки України опублікувала заяву на тлі потужної хвилі гібридної війни, яка завдає безпрецедентного впливу на вітчизняний інформаційний простір, та закликала українців зберігати спокій і не піддаватися паніці.

На тлі агресивних дій з боку Російської Федерації міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що в МВС не допустять жодних сепаратистських проявів.

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