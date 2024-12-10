Заклади освіти звільнять від обов’язку подавання списків призовників

В разі ухвалення законопроєкту в цілому відповідальність за подання відомостей про себе покладається на призовника.

Уряд пропонує скасувати обов’язки закладів освіти щороку подавати до ТЦК списки учнів і студентів, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Відповідна норма міститься в урядовому законопроєкті, що ухвалений Верховною Радою в першому читанні.

Наразі інформація закладів освіти про осіб, які підлягають взяттю на військовий облік призовників, допомагає впорядковувати інформацію про чисельність осіб такого віку, передає Освіта.ua.

В разі ухвалення законопроєкту в цілому відповідальність за подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надаватиметься можливість стати на облік дистанційно через систему "Резерв+" або прийти особисто до ТЦК.

У разі відсутності електронної чи особистої ідентифікації юнак повинен буде після досягнення 18 років з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисячі грн.

Нагадаємо, адвокатка Дар'я Тарасенкок розповіла, як діяти військовозобов’язаному, якщо він не знає, чи підлягає мобілізації.

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