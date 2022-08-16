"Заклали 200 грамів тротилу": "рейкові" партизани в Росії підірвали залізничну колію у Курській області

Полотно підірвали у Курській області в напрямку України.

Про це повідомляє "Медуза".

Зазначається, що ушкодження залізничних колій виявили в районі 14 кілометрів перегону "Льгов-Локінська". Їх помітив обхідник.

Повідомляють, що невідомі заклали вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та підірвали вибухівку.

Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року. Це залізничне полотно використовують тільки маневрові та вантажні поїзди.

Нагадаємо, що у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Усе, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів, читайте тут.

Читайте також: