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"Заклали 200 грамів тротилу": "рейкові" партизани в Росії підірвали залізничну колію у Курській області

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"Заклали 200 грамів тротилу": "рейкові" партизани в Росії підірвали залізничну колію у Курській області

У Росії невідомі зруйнували залізничну колію.

Полотно підірвали у Курській області в напрямку України.

Про це повідомляє "Медуза". 

Зазначається, що ушкодження залізничних колій виявили в районі 14 кілометрів перегону "Льгов-Локінська". Їх помітив обхідник. 

Повідомляють, що невідомі заклали вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та підірвали вибухівку.

Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року. Це залізничне полотно використовують тільки маневрові та вантажні поїзди.

Нагадаємо, що у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів.  Усе, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів, читайте тут.

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