Заклали вибухівку: в Харкові невідомі планували підірвати інфраструктурний об'єкт (відео)

У Харкові невідомі заклали вибухівку на одному з об’єктів інфраструктури міста.

Правоохоронцям вдалося знайти вибуховонебезпечний предмет та недопустили його здетонування.

Про це сьогодні, 4 травня, повідомили у Нацполіції України.

"4 травня правоохоронці провели обстеження території та виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого — РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконної діяльності.

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