Заклик мера Маріуполя та наростання опору на півдні: головні події ночі 4 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 4 червня:
- Маріупольський міський голова Вадим Бойченко закликав єднатися для порятунку мешканців Маріуполя, які наразі заблоковані ворогом у місті. Читати далі –>
- Окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області. Місцеві мешканці продовжують чинити спротив. Читати далі –>
- Кожна третя багатодітна родина не виїхала з дому на час війни. Причини різні - хтось не міг, хтось не схотів кидати свій дім. Читати далі –>
- За півтори тисячі кілометрів від рідної сцени: актори маріупольського драмтеатру, який у березні розбомбили росіяни, знову повернулися до роботи. Але в Ужгороді - де приміщенням театру з ними поділилися колеги. Читати далі –>
- Джавелінка й Байрактарчик, Бджовеліни й Коти-вояки: сумська художниця Світлана Качуровська створила серію патріотичних листівок з казковими створіннями. Читати далі –>
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