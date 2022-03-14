Заклик зупинити війну на "Першому каналі" РФ: на випуск поставили заглушку, а ліберальні видання замальовують плакат (фото)

У Росії Марині Овсянніковій може загрожувати солідний термін - до 15 років. Однак, що саме їй інкримінуватимуть, наразі невідомо.

Під час показу передачі "Время" в прямий ефір на "Першому каналі" прорвалася жінка з плакатом антивоєнного змісту, яка стала за Катериною Андрєєвою і встигла вигукнути кілька гасел.

Проте, як повідомляє РБК, подивитися випуск на сайті "Первого" зараз не можна - при спробі відкрити відео показується така заглушка.

Водночас навіть ліберальні видання, зокрема "Новая газета", замальовують плакат в руках дівчини, на якому були гасла: "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Здесь вам врут".

Зараз стало відомо, що дівчину затримали. Це працівниця телеканалу Марина Овсяннікова. Наразі вона перебуває в ОВС "Останкіно", про це повідомляють її друзі. Джерела російського ТАСС з'ясували, що їй загрожує адміністративна справа.

Нагадаємо, телевізійниця пояснила свій вчинок тим, що соромиться, що мовчала так довго, коли росіянам брехали і "зомбували".

Своє зізнання вона записала до своєї появи в прямому ефірі.

Вона зазначила, що її батько українець, а мама - росіянка, і що вони ніколи не ворогували. І зазначила, що те, що зараз відбувається в Україні - це злочин, а Росія - країна-агресорка.

“На жаль, останні роки я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. Мені дуже соромно", - заявила Овсяннікова.

Відомо, що у Марини двоє дітей.

У Росії жінці може загрожувати солідний термін - до 15 років. Однак, що саме їй інкримінуватимуть, наразі невідомо.

Читайте також: