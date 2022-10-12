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Закликала бомбити Дрезден: росіянкою в Німеччині, яка зазивала Путіна з ракетами, зацікавилася місцева поліція

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Закликала бомбити Дрезден: росіянкою в Німеччині, яка зазивала Путіна з ракетами, зацікавилася місцева поліція

Олена з Таганрога може втратити бізнес у Німеччині і повернутися до рідних пенатів у Росії за заклики бомбити Дрезден.

Поліція Німеччини відреагувала на заклики росіянки Олени Дірксен розбомбити площу з натовпом у центрі Дрездена. Скандальну витівку ватниці вже розслідують правоохоронці.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"У відповідь на моє опубліковане відео в твітері про заклики "російської Альони з Дрездена" бомбити Німеччину, місцева поліція проінформувала, що вже розслідує цей випадок.

Дякую місцевим органам влади за швидку реакцію і очікуємо справедливого розслідування", - написав Геращенко.

Кілька годин тому він опублікував відео, на якому росіянка у Дрездені закликає Путіна вдарити ракетами по міській площі, де зібралися люди на мітингу проти війни в Україні, і зокрема проти масованої ракетної атаки, яку здійснила Росія по Україні.

"Володимире Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось у нас тут у Дрездені теж можна хорошо йоб*ути один разок", - сказала вона.

Висловлювання ватниці обурили суспільство, і люди почали робити антирейтинги її ресторану "Родіна" в Німеччині. Інформація про заклад зникла з Google, а Tripadvisor навіть припинив приймати відгуки про заклад.

"Tripadvisor тимчасово не приймає відгуки про цей об'єкт, оскільки він привернув до себе особливу увагу у зв'язку з недавньою подією і отримав велику кількість відгуків, не заснованих на особистому досвіді", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що у Грузії родину росіян місцеві жінки вигнали з маршрутки, за те що ті говорили "слава Росії". Їх висадили з салону мікроавтобуса під крики "окупанти прокляті". На "прощання" росіянин тицьнув грузинським жінкам середнього пальця.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
7637
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