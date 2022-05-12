Закликала у Facebook здавати позиції ЗСУ: на Львівщині оголосили підозру 42-річній зрадниці (фото)

Закликала у Facebook здавати позиції ЗСУ: на Львівщині оголосили підозру 42-річній зрадниці (фото)

У Львівській області оголосили підозру і взяли під домашній арешт зрадницю, яка закликала українців здавати позиції ЗСУ російським окупантам.

Також 42-річна жінка виправдовувала збройну агресію та війну, яку розв'язала Росія проти України.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомили в управління СБУ у Львівській області.

"Встановлено, що українка, яка нещодавно повернулася з рф, вела антиукраїнську діяльність та підтримувала агресію росії. Зокрема на своїй сторінці у Facebook лиходійка поширювала дописи, щодо успішного захоплення України російськими військами та зверталась до українців з проханням поширювати інформацію про позиції ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Таким чином підозрювана закликала допомагати російській армії "визволити Україну від нацистів".

Коли саме затримали жінку і звідки вона родом - в СБУ не уточнили.

Зловмисниці вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Роосійської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

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