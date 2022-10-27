Закликала "вставати на смертний бій з путінською ордою": в Омську 5 поліцейських затримували бабусю з антивоєнним плакатом (відео)

В Росії громадяни продовжують потроху висловлювати свою позицію проти війни. Так, в Омську до пам'ятника Богдану Хмельницькому вийшла літня жінка і закликала громадян повстати проти злочинного путінського режиму.

Жінку затримували 5 поліцейських. Відео очевидці виклали в Мережі.

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"Омськ. Поліцейські вп'ятьох затримують і тягнуть до машини жінку похилого віку, що розгорнула антивоєнний плакат. А Красовського, який закликав топити і спалювати дітей, просто трошки посварили", - підписали відео в телеграм-каналі "Ватне болото".

На кадрах видно, як літня жінка стала біля пам'ятника Богдану Хмельницькому в Омську з плакатом-зверненням "Матері, зупиніть війну". Простояла бабуся недовго. Вже за кілька хвилин припиняти злочинні дії злісної "дискредитантки" російської армії приїхали 5 поліцейських.

"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С путинской бандой черною, с проклятою ордой", - переінакшила слова відомої пісні омська пенсіонерка.

Правоохоронці почали погрожувати жінці, на що вона відповіла, махнувши рукою: "Не лякай мене, мені залишилося жити тут без року тиждень".

Далі правоохоронці намагалися вирвати у жінки з рук плакат, але вона його сама скрутила і потім потролила правоохоронців.

"Тепер тягніть мене!" - сказала вона.

Російські правоохоронці схопили бабусю попід руки і потягнули до автозаку.

Нагадаємо, що суд у Санкт-Петербурзі визнав винним за статтею про дискредитацію російської армії місцевого мешканця Артура Дмитрієва. Чоловік вийшов на одиночний пікет із плакатом антивоєнного змісту, на якому була написана цитата авторства Володимира Путіна про те, що війна приносить горе, сльози і випробування. В суді цитату Путіна визнали як таку, що дискредитує російську армію, і учасника пікету притягли до відповідальності.

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