Закликала зрадити Україну і пропонувала 4,5 тис грн: на Харківщині голова суду перейшла на бік ворога

Закликала зрадити Україну і пропонувала 4,5 тис грн: на Харківщині голова суду перейшла на бік ворога

Після окупації російськими військами містечка Вовчанськ на Харківщині голова тамтешнього районного суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з окупантами.

Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством суддя намагалася зібрати команду "однодумців". Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за домовленістю з окупантами зрадниця провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області схиляла колег співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації. Також вона закликала обійняти посади суддів та працівників апарату в незаконному "судовому органі РФ".

Також вона наголосила, що від окупантів можна буде отримати 10 тисяч рублів (4,5 тис. грн) за виконання "правосуддя" в умовах війни.

Слідчі ДБР вже повідомили їй про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За скоєне їй загрожує покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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