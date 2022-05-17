Закликали зрадити Україну: головам двох районних судів на Луганщині та Харківщині оголосили підозру

Закликали зрадити Україну: головам двох районних судів на Луганщині та Харківщині оголосили підозру

ДБР повідомило про підозру у державній зраді головам двох районних судів на Луганщині та Харківщині.

Слідчі ДБР встановили, що голова одного з районних судів Луганщини після окупації міста погодилася на пропозицію обійняти посаду судді в незаконно створеному органі так званої ЛНР.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро України.

"З метою швидкого встановлення та зміцнення окупаційної влади підозрювана оголосила "збір" суддів та працівників апарату райсуду. Вона публічно закликала їх перейти на бік ворога та присягнути на вірність так званій ЛНР. Голова суду запевняла підлеглих, що окупована територія увійде до складу псевдореспубліки та гарантувала сприяння в отриманні посад у новостворених "судових органах", - йдеться у повідомленні.

А на Харківщині працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді очільниці одного з районних судів.

Після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом. Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом вершити так зване "судочинство" в складі окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.

Головам суду повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1, 2 ст. 111 КК України) та колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Зараз вирішується питання про затримання особи з метою приводу.

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