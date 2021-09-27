Закликав до війни: у Маріуполі засудили чоловіка, який поширював ворожу пропаганду в соцмережах

Підозрюваному інкримінували ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України.
У м. Маріуполі до 3 років позбавлення волі засудили 51-річного місцевого жителя, який у соціальних мережах активно поширював російську пропаганду, закликаючи до війни та зміни територіальної цілісності України.
Про це йдеться у повідомленні прокуратури Донецької області.
Слідство встановило, що житель Маріуполя з листопада 2018 року по червень 2020 року репостив та публікував на власній сторінці забороненої в Україні соціальної мережі "Однокласники" інформацію, викладену в інтернет ресурсом "Рупор Новоросії".
"Чоловік копіював та таким чином розповсюджував контент із закликами до розв’язування воєнного конфлікту та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваному інкримінували ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України. Приморський районний суд м. Маріуполя засудив зловмисника до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, СБУ викрила мережу інтернет-ботів, які працювали на іноземні спецслужби.