Закликав до війни: у Маріуполі засудили чоловіка, який поширював ворожу пропаганду в соцмережах

Закликав до війни: у Маріуполі засудили чоловіка, який поширював ворожу пропаганду в соцмережах

Підозрюваному інкримінували ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України.

У м. Маріуполі до 3 років позбавлення волі засудили 51-річного місцевого жителя, який у соціальних мережах активно поширював російську пропаганду, закликаючи до війни та зміни територіальної цілісності України.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

Слідство встановило, що житель Маріуполя з листопада 2018 року по червень 2020 року репостив та публікував на власній сторінці забороненої в Україні соціальної мережі "Однокласники" інформацію, викладену в інтернет ресурсом "Рупор Новоросії".

"Чоловік копіював та таким чином розповсюджував контент із закликами до розв’язування воєнного конфлікту та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному інкримінували ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України. Приморський районний суд м. Маріуполя засудив зловмисника до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу інтернет-ботів, які працювали на іноземні спецслужби.

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