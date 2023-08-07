Закликав до захоплення влади і чекав на окупантів: митрополита УПЦ МП відправили до в'язниці (фото)

Суд засудив до 5 років позбавлення волі очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, митрополита Іонафана (світське ім'я – Анатолій Єлецьких). Він закликав вірян захоплювати владу та відкрито підтримував російських окупантів.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, митрополит УПЦ МП поширював серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав захоплювати владу та до зміни меж державного кордону України.

Також він дописував на один із ресурсів РПЦ, де підтримував російських окупантів та їхні злочини проти українців.

Суд виніс вирок митрополиту УПЦ МП / Фото: СБУ

Митрополита Іонафана визнали винним за:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд відправив його до в'язниці на 5 років.

Нагадаємо, 12 жовтня 2022 року правоохоронці викрили митрополита Іонафана на роботі в інтересах Росії. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину. Після цього Іонафан потрапив до лікарні.

За інформацією видання LB.ua, серед 13 провідних діячів УПЦ МП, українське громадянство яких призупинив президент Зеленський, є митрополит Іонафан та його вікарій, єпископ Сергій (Аніцой).

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