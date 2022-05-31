Закликав Кадирова прийти і "навести лад": тернополянину загрожує 3 роки в'язниці за пропаганду війни

Жителя Тернополя судитимуть за пропаганду війни і підтримку агресії Росії.

62-річний мешканець Тернополя постане перед судом за заклики у соцмережах підтримувати вторгнення Росії до України. СБУ завершила розслідування справи щодо чоловіка, який виправдовував звірства росіян в Україні та пропагував війну.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомили у пресслужби Тернопільської обласної прокуратури.

"Слідством встановлено, що житель обласного центру, керуючись особистими ідеологічними та політичними мотивами, у публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації" й заперечення злочинних дій російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

фото / Управління СБ України в Тернопільській області

Під час затримання колаборанта, правоохоронці провели обшуки у його квартирі та вилучили комп'ютер. Як з'ясувалось, чоловік публікував у соцережах дописи на підтримку РФ і, зокрема, закликав Рамзана Кадирова "навести лад".

фото / Управління СБ України в Тернопільській області

Розслідування у справі завершено, прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно тернополянина, який пропагував війну, закликаючи користувачів соціальних мереж в Україні підтримувати військові дії з боку РФ, поширюючи неправдиві наративи російської пропаганди (ст.436 КК України). За скоєне йому загрожуєпокарання - максимум до трьох років ув'язнення.

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