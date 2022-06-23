Закликав обстрілювати Маріуполь, Харків, та здавав позиції ЗСУ: зрадника з Вінничини ув'язнили на 5 років

Закликав обстрілювати Маріуполь, Харків, та здавав позиції ЗСУ: зрадника з Вінничини ув'язнили на 5 років

Житель Вінничини "з ідеологічних мотивів" закликав окупантів обстрілювати Україну.

Уродженця Крижополя Вінницької області засудили до 5 років за державну зраду. Чоловік передавав росіянам інформацію про переміщення ЗСУ та закликав окупантів до обстрілу Маріуполя, Харкова та вінницької телевізійної вежі.

Про це йдеться у вироці Вінницького міського суду.

Встановилено, що чоловік "з ідеологічних мотивів" через Telegram передавав росіянину інформацію про переміщення та концентрацію Збройних сил УкраїниТакож він повідомляв окупантів про засоби та способи інформування українців про перебіг воєнних дій.

Володіючи інформацією про місця дислокації та оборонні позиції українських військових, 1 березня зрадник відправив аудіоповідомлення окупантам про необхідність артилерійських ударів по Маріуполю та Харкову, аби завдати максимальних втрат в населених пунктах і в підрозділах ЗСУ.

Того ж дня він надіслав ще одне повідомлення – зі своїми порадами та вказівками щодо заподіяння ракетного удару по вінницькій телевізійні вежі, аби припинити трансляцію в області загальнонаціональних телеканалів.

Також обвинувачений публічно закликав українців здаватися.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину та "щиро розкаявся". Він розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії бажав, щоб окупанти захопили столицю та інші міста, зокрема й Вінницю, але зараз нібито "переоцінив для себе суть подій, що відбуваються в Україні".

Жителя Вінниччини засудили за ч. 1 ст. 111 (державна зрада). Суд призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі з урахуванням пом'якшувальних обставин - наявність малолітньої дитини та матері, яка потребує догляду.

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