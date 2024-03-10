"Час підняти білий прапор": як заява Папи Римського обурила українців і викликала скандал

Довкола папи Франциска виник новий скандал. Він закликав Україну здатися Росії. За час повномасштабної війни таких було багато і вони викликають обурення по всій Україні, лунають навіть звинувачення у проросійськості.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про останню заяву понтифіка про війну в Україні.

Папа Римський Франциск у контексті війни в Україні закликав до переговорів з РФ, і заявив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".

Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна має здатися, "оскільки не змогла дати відсіч російським військам", і тими, хто стверджує, що "це легітимізує дії агресора". Інтерв’юер використав у запитанні термін "білий прапор".

"Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори. Слово "переговори" – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори", – наголосив Папа.

Видання Reuters зазначає, що Франциск начебто вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча раніше він наголошував на необхідності переговорів.

"Можна відчувати сором, але скільки загиблих вона (війна – ред.) принесе в кінцевому підсумку? Треба вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", – сказав Франциск, згадавши Туреччину серед країн, які проявили ініціативу.

Західні ЗМІ зауважили, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому говорив про необхідність переговорів.

У Папи Римського пояснили його скандальну заяву про Україну

У пресслужбі Ватикану прокоментували слова Папи Римського щодо "білого прапора" України та необхідності мирних переговорів із Росією. Він начебто мав на увазі діалог шляхом переговорів, а не капітуляцію Києва.

Понтифік нібито не хотів образити українців / Фото: Associated Press

Очільник пресслужби Маттео Брунідодав, що понтифік вважає, що "сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, у кого є сміливість вести переговори під білим прапором". Він підтвердив свою глибоку прихильність до українського народу та закликав усі сторони "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру".

Українська влада наразі не коментувала ці висловлювання понтифіка.

А деякі українці не промовчали.

Зокрема, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат у Фейсбук написав з іронією: "Уявляю, як зараз важко колегам із пресслужби Ватикану".

Юрій Трегубов написав наступне: "Ще пару таких заяв від Папи - і законодавцям доведеться думати, як прописати закон, щоб під визначення церкви з центром в ворожій країні не потрапила УГКЦ".

Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і домовитись про припинення війни з росією, — Папа Римський.



«Вести переговори — це сміливо. Коли ви бачите, що ви зазнали поразки, що справи йдуть не добре, ви повинні мати мужність вести переговори»,— Reuters pic.twitter.com/SOcX0gC3Di — Олег Володарський (@volodarskijo) March 9, 2024

Пахан Римський рекомендує Україні здаватися?

Він знає, що якщо ми здамося, то у репресіях загине більше українців ніж при спротиві на фронті?

Папа знає що московити вбивають цивільних у захоплених територіях? — Одеса-Сатира®✙ (@uanews3) March 9, 2024

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що заяви Франциска призвели до обнулення репутації Святого Престолу. Зі слів Михайла Подоляка, риторика Папи Римського унеможливила його посередницьку місію, оскільки він транслює проросійські наративи.

Франциск не вперше обурює українців

Не так давно пресслужба Святого Престолу опублікувала окрему заяву російською мовою, запевнивши, що Папа не мав наміру вихваляти російський імперіалізм.

Мовляв, слова були сказані "спонтанно", щоб "підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали і просували те, що є позитивного у великій російській культурно-духовній спадщині".

"Він, безумовно, не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів, яких згадав", - пояснив очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

У травні Франциска, який до того обіцяв робити все для досягнення миру і навіть анонсував "секретну місію" під час свого візиту до Будапешту, у Ватикані відвідував президент Володимир Зеленський. Український президент намагався просувати свій мирний план та отримати підтримку Папи.

Водночас сам понтифік намагається зберігати рівновіддаленість від сторін конфлікту - Росії та України. І подекуди його вчинки чи слова викликали чимало запитань або й ставали приводом для обурення.

У квітні 2022 року під час Хресної ходи в Римі хрест несли росіянка та українка, що мало символізувати "примирення братських народів", але викликало хвилю критики та нерозуміння.

У серпні того ж року Франциск назвав "невинною" жертвою війни російську пропагандистку Дарію Дугіну, яка загинула під час вибуху бомби, підкладеної до її автівки.

"Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!" - зазначив Папа, викликавши обурення офіційного Києва. МЗС навіть викликало на розмову папського нунція в Києві.

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