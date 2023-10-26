Закликав показово судити "азовців": франківець потрапив до в'язниці за підтримку РФ

В Івано-Франківську до п'яти років за ґратами засудили шанувальника російських окупантів. Прихильник путінських військ поширював матеріали, які виправдовують збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури.

У вироку суду йдеться, що чоловік адміністрував прокремлівську групу "Zа русификацию западной Украины" в забороненій соцмережі. Так, у травні 2022-го обвинувачений почав послідовно і умисно поширювати у соцмережі "ВКонтакте" матеріали на захист військової агресії з глорифікацією окупантів.

Зокрема, у проросійських спільнотах дописи на підтримку загарбників та про успіхи їхніх "високоточних ракет", а також радів прапорам Росії в окупованих українських містах. Репостив текст із закликом судити українських військовополонених показовим народним судом у Донецьку як "військових злочинців", які "знищують мирних жителів "ЛНР" і "ДНР" та "здійснюють екоцид" на території так званих республік.

Слід зауважити, що 54-річний чоловік має громадянство України, але є уродженцем міста Дно Псковської області РФ.

Зрадник повністю визнав себе винуватим та підтвердив, що поширював вказані матеріали.

Як повідомлялося, піп УПЦ МП отримав 15 років в'язниці за держзраду. Настоятель храму УПЦ Московського патріархату на Сумщині, який збирав розвіддані про позиції українських військових в регіоні для ФСБ, отримав реальний термін ув’язнення.

Читайте також: