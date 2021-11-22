Закликав приєднуватись до "ДНР": СБУ затримала одного з організаторів "референдуму" 2014 року

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти України.

У Донецькій області затримано одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року.

Про це повідомляє СБУ.

"Зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої "ДНР". Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками. Задокументовано факти їх провокаційних дій на території Великоновосілківського району.

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим. У 2017 році слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і оголосили у розшук.

Зазначається, що у ході слідчо-оперативних дій було отримано інформацію про те, що зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну українській владі територію регіону. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

Нагадаємо, раніше контррозвідники СБУ затримали на Луганщині колишнього бойовика так званого “спецпідрозділу МДБ ЛНР”, який брав участь у захопленні Луганського аеропорту.

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