Закликав РФ захопити всю Україну: клірику УПЦ МП з Черкащини повідомили про підозру

Під час обшуків виявили заборонену символіку, а також портрети Гітлера та Леніна.
Служба безпеки викрила клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську агресію проти України.
Про це повідомили в СБУ.
"Під час спілкування з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля. Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини окупантів", – йдеться у повідомленні СБУ.
Як з'ясувалося, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" Радянського Союзу та закликав до захоплення окупантами всієї території України.
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:
- комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди
- заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою, серед яких портрет Адольфа Гітлера та Володимира Леніна
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.
Раніше стало відомо, що Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої Комуністичної партії, який підтримав збройну агресію РФ проти України.
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