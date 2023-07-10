Закликав РФ захопити всю Україну: клірику УПЦ МП з Черкащини повідомили про підозру

Під час обшуків виявили заборонену символіку, а також портрети Гітлера та Леніна.

Служба безпеки викрила клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську агресію проти України.

Про це повідомили в СБУ.

"Під час спілкування з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля. Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини окупантів", – йдеться у повідомленні СБУ.

Як з'ясувалося, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" Радянського Союзу та закликав до захоплення окупантами всієї території України.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:

комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди

заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою, серед яких портрет Адольфа Гітлера та Володимира Леніна

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої Комуністичної партії, який підтримав збройну агресію РФ проти України.

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