Закликав скинути на Київ атомну бомбу і ставити портрети Путіна: у Миколаєві засудили корегувальника РФ

У Миколаєві до 5 років позбавлення волі засудили місцевого жителя, який передавав своїм родичам дані про позиції ППО, місця дислокації ЗСУ та наслідки російських ракетних ударів. Також він закликав "скинути на Київ атомну бомбу" та мріяв, що "портрети Путіна будуть в кожній українській хаті".

Про це йдеться у вироку Корабельного районного суду міста Миколаєва.

За даними суду, підозрюваним є житель Миколаєва, який працює зубним техніком та виховує двоє дітей. На початку повномасштабної війни Росії проти України він підтримав окупаційну армію та передавав своїм родичам у РФ дані про українську ППО, місця дислокації військових та наслідки ракетних ударів по місту. Також він повідомляв у Росію, що з Миколаєва "утекла СБУ та поліція".

Крім того, зрадник хотів, щоб росіяни вбили якомога більше воїнів ЗСУ та закликав окупантів скинути на Київ атомну бомбу, ось, що він писав своїм родичам у РФ:

"На забій пацанів залишили. Строковиків тільки шкода. А решту нехай побільше валять. Потім поменше смороду буде".

"А на Куїв атомну ї*анути, нехай не радіють".

"Та таких розумників, 6-7 областей для йоб**ого патріотизму залишать.....".

"Скоро в кожній укрхаті портрет путіна висітиме".

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Чоловіка затримали у Миколаєві 8 квітня 2022 року. На суді підозрюваний провину заперечив. Він заявив, що просто "активно стежив за бойовими діями в Україні". Те, що він скидав карти та фото із наслідками ударів РФ по Миколаєву своїм родичам з Росії - це був нібито "доказ того, що він у безпеці".

Суд визнав чоловіка винним за:

частиною 2 статті 114-2 КК України.

частиною 1 статті 436-2 КК України.

частиною 3 статті 436-2 КК України.

Його засудили до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кіровоградській області до довічного позбавлення волі засудили 22-річну дівчину, яка активно підтримувала Росію у соцмережах та здавала окупантам координати військових частин, складів, заводів та об'єктів критичної інфраструктури.

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