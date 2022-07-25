Закликав скласти зброю і "поділитися" з РФ територією: в Житомирі судитимуть працівника виправної колонії за антиукраїнські наративи

У Житомирі судитимуть працівника виправної колонії, який "промивав мізки" своїм колегам проросійськими наративами.
Пропагандиста здали "куди треба". Тепер на житомирського прихильника "руського миру" очікує суд.
Про це повідомляє прокуратура Житомирської області.
На підставі зібраних слідством доказів прокурорами повідомлено про підозру службовій особі у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, встановленні та утвердженні тимчасової окупації частини території України та публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань (ч.1 ст.111-1 КК України).
Слідством встановлено, що інженер виправної колонії, що у місті Житомирі, перебуваючи на робочому місці, переконував своїх колег у тому, що керівництво України повинне негайно припинити бойові дії з окупантами та прийняти умови РФ і віддати їй території України, на які вона претендує.
"Прихильник орків намагався переконати колег, що російські війська не обстрілюють і не бомблять мирних жителів, а ведуть прицільний вогонь лише по військових об’єктах ЗСУ. На цьому підозрюваний не вгамувався. Вже через декілька днів, наприкінці червня, повертаючись зі служби та зупинившись у дворі одного з житлових будинків, почав публічно насаджувати присутнім свої проросійські погляди. Схвалюючи дії повномасштабної збройної агресії окупантів, закликав житомирян підтримати рішення і дії керівництва рф", - повідомили у прокуратурі.
Люди цього словесного маразму не стали терпіти і здали чоловіка правоохоронним органам. Наразі вирішується питання щодо перебування підозрюваного на посаді у державній установі.
Нагадаємо, рашисти в Маріуполі створили так званий військово-патріотичний рух "Молода гвардія – юнармія" "ДНР". А в окупованому Криму 20 липня відбулися установчі збори "нової піонерії" – загальноросійського руху дітей та молоді. Президент Росії Володимир Путін погодився очолити наглядову раду організації.
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