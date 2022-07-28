Закликав створити "Путивльську Республіку": на Сумщині повідомили про підозру путінському прихильнику

У Сумській області виявили уродженця агресорки Росії, який є прихильником політики диктатора Путіна.

Мешканець села Князівка Конотопського району публічно закликав до зміни меж території України. Зокрема, для цього на початку повномасштабного вторгнення росіян в одному з месенджерів створив канал під назвою "Путивльська Республіка".

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Сумської області.

У пропагандистському каналі він поширював матеріали, у яких йшлося про те, що тимчасова окупації частини України, зокрема і Сумської області, правомірна.

Крім того, чоловік закликав односельців створювати самостійну державу. До слова, він називав територію колишнього Путивльського району "освобожденной территорией".

Прокуратура повідомила про підозру прихильникові "руского міра".

Як повідомлялося, в Івано-Франківську заарештували проросійського 63-річного пропагандиста. Мешканцеві обласного центру повідомили про підозру за виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікацію її учасників. Зловмисника взяли під варту за клопотанням прокурорів.

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