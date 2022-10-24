Закликав топити українських дітей: словами пропагандиста Красовського обурилися навіть інші пропагандисти РФ і зацікавився Слідком

Російський пропагандист Антон Красовський закликав топипти українських дітей, а також закривати людей в хатах і спалювати там.

Російський пропагандист Антон Красовський та його гість в етері на росТБ обговорили, як потрібно знищувати українських дітей. Красовський запропонував їх топити. Слова пропагандиста обурили навіть самих росіян,зокрема, деяких також кровожерливих пропагандистів, а окремі депутати вважають, що такими висловлюваннями Красовський дав козирі в руки ворогу.

Про це повідомляє SOTA.

Скандал довкола пропагандиста RT Антона Красовського продовжує розвиватися.

Новосибірський депутат Держдуми від ЄР Дмитро Савельєв назвав Красовського ворогом Росії і закликав віддати його під суд.

"Людина, яка вчинила подібну, за своєю руйнівністю мало з чим порівнянну дію, має бути негайно затримана і в найкоротші терміни засуджена за максимальною суворістю закону. Людина, яка вимовила такі слова, як "топити дітей", "забивати в хату і спалити", на мій погляд, зрадила всіх нас, зрадила Батьківщину, народ, що бореться за право на життя для російського та українського народів, а за великим рахунком - за право на вільне життя для всієї нашої цивілізації. Він подарував ворогові не просто якусь інформаційну зброю, він подарував йому справжню інформаційну ядерну бомбу. І таке треба карати негайно", - зазначив депутат.

Сам Красовський наступного дня після ефіру заявив, що його понесло під час ефіру і йому ніяково.

"Ну буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. І ти не можеш зупинитись. Я перепрошую у всіх, хто отетерів від цього. Прошу вибачення у Маргарити, у всіх, для кого це здалося диким, немислимим і непереборним", - сказав Красовський.

Раніше словами колеги обурилася не менш кровожерлива російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона заявила, що "зупиняє співпрацю" з Красовським через його висловлювання.

"Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика. Важко повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей", - висловилася Симоньян.

Очільник слідчого комітету Олександр Бастрикін зажадав перевірити пропагандиста Антона Красовського на скоєння злочину у вигляді слів про необхідність топити та спалювати українських дітей:

"…доручено подати доповідь щодо ситуації, що виникла в ефірі телевізійного каналу". - повідомив він.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав через цю фразу заблокувати по всьому світу очолюваний Симоньян канал Russia Today, в ефірі якого пролунала скандальна фраза.

Нагадаємо, що в ефірі телеканалу Russia Today російський пропагандист Антон Красовський та його гість обговорювали, як потрібно знищувати українських дітей, які були проти окупації України.

"Цих дітей треба було топити в Тисині, прямо там, де "плине кача". Топити просто там. Це - наш світ. Сказав щось, що "москалі окупували" Україну - одразу кидаєш в ріку з бурхливою течією", - сказав Красовський.

На це гість в студії запропонував "використовувати різки, як на Русі".

"От у них Карпати. Карпати - це гидко. Там кожна будівля називається "смерекова хата". І просто там - забивати і спалювати їх", - заявив Красовський.

Красовський додав, що Україна має зникнути з лиця землі, а тих, хто не хоче жити в Росії просто розстріляти.

Раніше Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

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