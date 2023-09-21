Закликав убивати українців: СБУ оголосила підозру очільнику "медіа-холдингу" "ДНР"

За даними спецслужби, зрадник входить до найближчого оточення терориста Пушиліна.

СБУ повідомила про підозру одразу за сімома кримінальними статтями Роману Беседіну – керівнику окупаційного "медіа-холдингу" "ДНР", який публічно закликає до фізичного знищення всіх українців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Працівники української Служби безпеки зібрали доказову базу щодо Беседіна, який позиціонує себе як один із ключових рупорів Кремля в окупованому Донецьку і публічно закликає до фізичного знищення всього українського народу.

Що накоїв Беседін

СБУ встановила, що Беседін ще 2018 року добровільно очолив ворожий "медіа-холдинг", який зареєстрований у Росії та об’єднує всі друковані видання тимчасово окупованої частини Донеччини.

За наявними даними, Беседін входить до найближчого оточення очільника терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна. Останній особисто сприяв призначенню Беседіна до лав прокремлівського органу пропаганди.

"Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора фігурант одним з перших розгорнув широку агіткампанію на підтримку "приєднання" окупованого Донбасу до складу рф. Для цього давав вказівку підлеглим пропагандистам активно висвітлювати російську "паспортизацію" місцевих жителів та робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року", – йдеться в повідомленні СБУ.

Беседін і незаконні російські "вибори"

Там додали, що Беседін також використовував підконтрольні видання для поширення закликів до участі у незаконних російських виборах у вересні 2023 року. На цих же ресурсах фігурант справи агітував за маріонеткових російських "кандидатів" та "інформував" про сфальсифіковані підсумки "голосування".

За якими статтями Беседіну оголошена підозра

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Беседіну про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки Беседін перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

До слова, під час обшуків у підозрюваного в держзраді нардепа Нестора Шуфрича СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Читайте також: