Закликав змінити межі території України та співпрацювати з РФ: екснардепа засуджено до 12 років

Суд визнав винним народного депутата IV-VIII скликань за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та шахрайство на 2,2 млрд грн – йому призначили покарання 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, у суді прокурор довів, що засуджений упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у Facebook дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації її території та заклики, адресовані мешканцям тимчасово окупованих території, здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати із банками РФ.

Впродовж 2008-2014 років колишній нардеп, будучи бенефіціаром групи підприємств, організував неповернення понад $50 млн раніше отриманого кредиту.

У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень. Внаслідок цього компанії, яка викупила борги банку, було завдано шкоду на суму 2,2 млрд грн.

Нагадаємо, брати екснардепів Медведчука й Козака отримали підозри у держзраді.

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