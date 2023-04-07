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Закликав знищити урядові будівлі у Києві: СБУ затримала путінського прихильника

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Закликав знищити урядові будівлі у Києві: СБУ затримала путінського прихильника

Фото: УНІАН

Чоловіка затримали та оголосили підозру.

В Одеській області правоохоронці затримали місцевого жителя, який був прихильником путінського режиму. Чоловік через заборонену соцмережу "Вконтакте" закликав знищити урядові будівлі у Києві.

Про це повідомили в СБУ в Одеській області.

За даними слідства, підозрюваний поширював в Інтернеті заборонену комуністичну символіку. Окрім цього, він закликав до захоплення влади та підтримував групу найманців "Вагнера" російського олігарха Євгена Пригожина.

Наголошується, що зловмисник публічно виправдовував російську збройну агресію та поширював заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Для цього прихильник РФ поширював ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах.

Затриманому оголосили про підозру за двома статтями: "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" та "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Нагадаємо, правоохоронці викрили московського прихильника. Зрадник через заборонену соцмережу "Однокласники" закликав "рускій мір" прийти до Одесу. Наразі перебіжчика затримано.

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Дата публікації
Перегляди
1783
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