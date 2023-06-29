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Закликав зустрічати окупантів: на Житомирщині депутата селищної ради підозрюють у колабораціонізмі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Закликав зустрічати окупантів: на Житомирщині депутата селищної ради підозрюють у колабораціонізмі

На Житомирщині депутата селищної ради підозрюють у колабораціонізмі. / Фото: Associated Press

Депутату селищної ради повідомили про підозру.

На Житомирщині депутата селищної ради підозрюють у колабораціонізмі. Прихильник РФ закликав зустрічати окупантів і не чинити опору армії ворога.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

"Будучи членом депутатської комісії з питань прав людини, правопорядку й законності, він сам порушив законодавство щодо національної безпеки України", - йдеться у повідомленні прокуратури. 

У  березні 2023-го підозрюваний закликав односельців підтримати дії і рішення країни-агресорки Росії. Так, у приміщенні селищної ради він стверджував, мовляв, так звана "військова спецоперація" Росії проводиться з метою наведення порядку в Україні".

Зазначається, що депутат розповідав своїм виборцям, мовляв, коли "зайдуть росіяни, зустрічайте їх та не здійснюйте їм спротив". З його слів, "скоро прийдуть "наші", понаводять порядки, вас усіх звідси винесуть, тут буду я правити".

Депутату селищної ради повідомили про підозру у колабораціонізмі. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, СБУ зібрала доказову базу на колишнього голову Чабанівської сільради на Київщині Олександра Киризлієва. Він виправдовував збройну агресію РФ і закликав своїх підлеглих здаватися окупантам. Експосадовець тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" та вирізнявся своєю прокремлівською позицією.

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Дата публікації
Перегляди
598
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