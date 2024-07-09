Закликає припинити війну: російський пропагандист на фронті потрапив під обстріл та моментально "перевзувся"

Пропагандисти відразу писали, що він загинув, проте виявилося, що лише отримав поранення.

Російські пропагандисти після того, як потрапляють під обстріл та отримують поранення, починають “прозрівати”. Один із них навіть записав відеозвернення з закликом зупинити війну.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав блогер та журналіст Денис Казанський.

Так, товариш терориста Стрєлкова-Гіркіна, Z-блогер Сергій Алієв нещодавно поїхав у прифронтове місто та потрапив під обстріл. Пропагандисти відразу писали, що він загинув, проте виявилося, що лише отримав поранення.

“Але потрапивши під обстріл, Z-патріот раптово прозрів і записав звернення про те, що війну треба зупинити, оскільки вона не має жодного сенсу. Він звернувся до російських військових, яких закликав фактично саботувати накази та не воювати”, - розповів Казанський.

Нагадаємо, що російські пропагандисти відкрито закликають до насильства проти мирного населення України.

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