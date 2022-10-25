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Заклики до заощадження електроенергії будуть актуальними ще кілька місяців — голова “Укренерго”

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Заклики до заощадження електроенергії будуть актуальними ще кілька місяців — голова “Укренерго”

Фото: pixabay.com

Результати економного використання електроенергії українцями вже очевидні, але упродовж осінньо-зимового періоду все ще доведеться заощаджувати.

Навіть декілька відсотків економії електроенергії по всій енергосистемі дуже сильно допомагають її збалансувати.

Про це повідомив у коментарі ТСН голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький. 

“Ми бачимо в режимі реального часу в нашому диспетчерському центрі результати зусиль наших громадян, тієї економії, яку вони демонструють... Заклики [заощаджувати електроенергію] не пройшли марно, ми дуже вдячні”, - зауважив він.

Водночас Кудрицький звернувся до громадян України не полишати цю звичку і продовжувати економно використовувати електроенергію.

“На жаль, можна прогнозувати, що осінньо-зимовий період буде надскладним і я думаю, що заощадження електроенергії буде актуальним релевантним закликом в наступні місяці”, - наголосив він.

Нагадаємо, диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України для стабілізації роботи енергосистеми. 

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
764
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