Заклики до заощадження електроенергії будуть актуальними ще кілька місяців — голова “Укренерго”

Результати економного використання електроенергії українцями вже очевидні, але упродовж осінньо-зимового періоду все ще доведеться заощаджувати.

Навіть декілька відсотків економії електроенергії по всій енергосистемі дуже сильно допомагають її збалансувати.

Про це повідомив у коментарі ТСН голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Ми бачимо в режимі реального часу в нашому диспетчерському центрі результати зусиль наших громадян, тієї економії, яку вони демонструють... Заклики [заощаджувати електроенергію] не пройшли марно, ми дуже вдячні”, - зауважив він.

Водночас Кудрицький звернувся до громадян України не полишати цю звичку і продовжувати економно використовувати електроенергію.

“На жаль, можна прогнозувати, що осінньо-зимовий період буде надскладним і я думаю, що заощадження електроенергії буде актуальним релевантним закликом в наступні місяці”, - наголосив він.

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