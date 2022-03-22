​​Заклики до збройної агресії РФ: "рупорам кремля" Кисельову та Скабєєвій повідомлено про підозру

​​Заклики до збройної агресії РФ: "рупорам кремля" Кисельову та Скабєєвій повідомлено про підозру

За вчинення цього злочину Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Громадянам Російської Федерації Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій повідомлено про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Заради виправдання в очах громадян РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності, керівництвом країни-агресора залучено широке коло медійних осіб, публічних діячів та відомих особистостей. За даними слідства, пропагандисти-журналісти Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово виправдовували дії військово-політичного керівництва держави-агресора та закликали до захоплення збройними силами РФ територій суверенної України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації військово-політичним керівництвом Російської Федерації широкомасштабного збройного вторгнення в Україну та нанесення ракетно-бомбових ударів, що призвели до загибелі та поранення тисяч мирних мешканців, знищення та пошкодження великої кількості об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, заподіяння значної шкоди екології та безпеці населення здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Оперативний супровід - Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Наразі розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які посягають на суверенітет і територіальну цілісність України, вчиняють воєнні та інші злочини, пов’язані з російською агресією, оголошення їх в міжнародний розшук та накладення арешту на активи, де б вони не знаходились.

За вчинення цього злочину Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російського пропагандиста Кісельова включили до переліку небезпечних для України осіб.

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