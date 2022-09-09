Заклики окупантів повертатися на захоплені території - це пастка для українців: Верещук пояснила чому

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук переконана, що заклики окупантів повертатися до захоплених територій - це пастка для українців.

За її словами, росіянам потрібні "картинки" для їхнього фарсу", проте це дуже небезпечно.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції у Телеграмі.

"Не вірте закликам і погрозам окупантів. Це пастка. Їхнє завдання – у будь-який спосіб примусити повернутися, їм потрібні "картинки" для їхнього фарсу. Дочекайтесь деокупації – це вже недовго. Не наражайте на небезпеку себе й рідних!" – заявила Верещук.

За інформацією Генштабу ЗСУ, загарбники закликають українців, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, повертатися додому. При цьому росіяни навіть вказують кінцевий термін — 1 жовтня. Таким чином ворог готується до псевдореферендумів і намагається створити видимість "великої явки".

у Мінінтеграції кажуть, що людей залякують, шантажують і погрожують забрати майно та нерухомість, що залишилася на тимчасово окупованих територіях.

"Варто пам’ятати, що це провокація. Разом з тим повернення на ТОТ – це небезпека для життя та великий ризик вже не виїхати звідти", - заявили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук заявила, що на тимчасово окупованих територіях ворог використовує мережу шкіл як живий щит для російської військової техніки та особового складу.

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