Закликали вбивати українців і відокремити Закарпаття: СБУ викрила шістьох осіб

СБУ викрила шістьох проросійських агітаторів / © Служба безпеки України

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У Службі безпеки України викрили чергову мережу прокремлівських агітаторів, які діяли в різних куточках країни. Загалом затримано або викрито шістьох осіб, які систематично виправдовували повномасштабне вторгнення РФ, розпалювали міжнаціональну й релігійну ворожнечу та працювали на підрив інформаційної безпеки.

Про це повідомила СБУ.

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Виправдовували війну та розпалювали ворожнечу: СБУ викрила проросійських агітаторів

У Києві правоохоронці схопили пропагандистку, яка вирізнялася особливою гіперактивністю: впродовж 2025–2026 років вона встигла розмістити в Telegram майже 100 тисяч дописів. У своїх публікаціях фігурантка відверто закликала вбивати українців, підбурювала до насильства проти однієї з національних меншин, а також закликала нищити храми релігійних громад.

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У Миколаєві кіберфахівці СБУ викрили агітатора, який виконував прямі вказівки куратора з Росії. Завданням затриманого було адміністрування місцевого Telegram-каналу, що нараховував понад 13 тисяч підписників. Там він регулярно публікував проросійські матеріали, підтримував окупантів і поширював деструктивні меседжі.

На Черкащині під приціл СБУ потрапили одразу двоє людей. Перша — дружина настоятеля одного з храмів УПЦ (МП), яка через Telegram-чати та приватне листування з парафіянами і знайомими звеличувала Путіна та заперечувала факт російської агресії.

Другий — громадянин РФ із посвідкою на постійне проживання в Україні, який у соцмережах намагався видати повномасштабну війну за «внутрішній громадянський конфлікт» і публічно підтримував анексію східних регіонів.

Ще двох фігуранток задокументували на Закарпатті. Жінки з власних облікових записів розповсюджували прокремлівські наративи, виправдовували збройну агресію РФ, а також закликали до відокремлення Закарпатської області від України.

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Призначені спецслужбою експертизи повністю підтвердили факт підривної діяльності всіх шести осіб. Слідчі СБУ вже повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 — публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із такими закликами, вчинені з використанням засобів масової інформації;

ч. 1 ст. 110 — розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України;

ч. 6 ст. 111–1 — провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку збройної агресії проти України;

ч. 2 ст. 161 — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі й ненависті, поєднані з погрозами;

чч. 1, 2, 3 ст. 436–2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна.

СБУ: останні новини

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла вбивству російського опозиціонера, який від 2022 року воював за Україну на Київщині та східному фронті, а нині є громадським діячем і тренером із кікбоксингу. Співробітники СБУ затримали поблизу столичного спорткомплексу агентку ФСБ, яка проводила дорозвідку місцевості та готувала засідку, щоб застрелити активіста з бойового пістолета.

Виконавицею виявилася безробітна мешканка окупованого Мелітополя, яку російські спецслужби завербували, обіцявши закрити кримінальну справу щодо наркотиків. Жінка пройшла підготовку з конспірації та володіння вогнепальною зброєю, після чого через Білорусь дісталася Києва. У столиці вона дотримувалася суворої конспірації, регулярно змінювала готелі та вилучила зі схрону в лісопарковій зоні пістолет із набоями.

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Під час обшуку готельного номера вилучено зброю і смартфон із доказами зв’язку з куратором, особу якого вже встановили. Слідчі оголосили затриманій підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою без права застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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