Закликали "відновити СРСР" і не тільки: в Україні викрили мережу неокомуністів (фото)

Зловмисники, які не визнавали Конституцію України, створювали псевдодержавні установи та проводили «з’їзди громадян СРСР», координуючи свої дії через телеграм.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
В Україні викрито підпільну неокомуністичну організацію

В Україні викрито підпільну неокомуністичну організацію / © Національна поліція України

Нацполіція України разом з СБУ викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка через мережу телеграм-каналів поширювала заборонену символіку та закликала «відновити СРСР».

Про це повідомила Нацполіція України.

Київські правоохоронці викрили діяльність представників так званого «Оргкомітету УССР». Члени цього руху створили мережу телеграм-каналів, у яких пропагували ідеї відновлення СРСР, поширювали комуністичну символіку, не визнавали Конституцію України та будь-які державні інституції.

Четверо активних учасників виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку. Окрім того, вони адміністрували телеграм-канали та чати, через які координували свої дії та залучали нових прихильників.

«Члени цих спільнот створювали та координували діяльність псевдодержавних установ, організовували „з’їзди громадян срср“ і приймали власні закони», — зазначається в заяві поліції.

За даними слідства, зловмисниками виявилися 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва. В домівках у фігурантів провели обшуки та вилучили матеріали із забороненою символікою, мобільні телефони та ноутбуки, через які відбувалося адміністрування телеграм-каналів.

Усім зловмисникам повідомлено про підозру у виготовленні, поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму. За цей загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

В Україні викрито підпільну неокомуністичну організацію / © Національна поліція України

Нагадаємо, СБУ на Київщині викрила 58-річного колишнього правоохоронця, який став проросійським Інтернет-агітатором. Він поширював у ворожих спільнотах наративи Росії про капітуляцію та роззброєння України.

