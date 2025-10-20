- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 410
- Час на прочитання
- 2 хв
Закликали "відновити СРСР" і не тільки: в Україні викрили мережу неокомуністів (фото)
Зловмисники, які не визнавали Конституцію України, створювали псевдодержавні установи та проводили «з’їзди громадян СРСР», координуючи свої дії через телеграм.
Нацполіція України разом з СБУ викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка через мережу телеграм-каналів поширювала заборонену символіку та закликала «відновити СРСР».
Про це повідомила Нацполіція України.
Київські правоохоронці викрили діяльність представників так званого «Оргкомітету УССР». Члени цього руху створили мережу телеграм-каналів, у яких пропагували ідеї відновлення СРСР, поширювали комуністичну символіку, не визнавали Конституцію України та будь-які державні інституції.
Четверо активних учасників виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку. Окрім того, вони адміністрували телеграм-канали та чати, через які координували свої дії та залучали нових прихильників.
«Члени цих спільнот створювали та координували діяльність псевдодержавних установ, організовували „з’їзди громадян срср“ і приймали власні закони», — зазначається в заяві поліції.
За даними слідства, зловмисниками виявилися 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва. В домівках у фігурантів провели обшуки та вилучили матеріали із забороненою символікою, мобільні телефони та ноутбуки, через які відбувалося адміністрування телеграм-каналів.
Усім зловмисникам повідомлено про підозру у виготовленні, поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму. За цей загрожує покарання до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ на Київщині викрила 58-річного колишнього правоохоронця, який став проросійським Інтернет-агітатором. Він поширював у ворожих спільнотах наративи Росії про капітуляцію та роззброєння України.