Закон не проголосували: тепер нікого не мобілізують і не заберуть майно? Роз’яснення від ТСН

Верховна Рада повернула новий законопроєкт про мобілізацію Кабміну на доопрацювання. Мовляв, закон «не прописаний нормально». То що ж тепер? Мобілізації не буде? Майно ухилянтів не арештують?

У законодавчих перипетіях розбиралася журналістка ТСН Олена Гущик в межах Youtube-проєкту «Питання дня».

Отже, перше і найголовніше. Мобілізація - триває. З моменту оголошення воєнного стану вона і не закінчувалася. Новий законопроєкт, розроблений і поданий Кабміном, лише мав на меті її удосконалити та перекрити лазівки для ухилення. Парламент же повернув його авторам на доопрацювання.

«Тож тепер, його повинні доробити і знову надіслати до парламенту. Втім, навіть якщо з наступної спроби його ухвалять у першому читанні - до того, як він почне діяти, ще далеко. Будуть правки, яких очевидно буде багато, знову голосування, потім може бути доопрацювання закону, знову голосування, ще пів року займе перехідний період. Загалом, на виході - закон буде дещо іншим», - пояснює Олена Гущик у «Питанні дня».

Втім, законопроєкт досі викликає жваву реакцію у суспільства. На думку експертів, він був переповнений суперечливими нормами.

«До прикладу, пункт про обмеження ухилянтів у праві користуватися майном. Це типу, якщо ТЦК викликає, а людина не з’являється – то його будуть карати: блокувати картки, можуть забрати автомобіль, водійське посвідчення та і будь яке інше майно. А ще так званого ухилянта пропонують вносити в реєстр боржників, який є відкритим і дані про людину там можна дізнатися лише за паспортними даними», - розповідає Олена Гущик.

А ще - скасування поділу на групи інвалідності. Тепер лише – «придатний» або «непридатний». За умови, що цю норму в законопроєкті залишать і проголосують.

Був у законопроєкті пункт і про надсилання повісток через електронну пошту. І санкції - за неявку. Та чи буде таке в оновленому законопроєкті? І чи може воно працювати на практиці. Олена Гущик пояснює: «Швидше ні, аніж так! Бо вже не один депутат, чиновник і вище керівництво країни наголошували: повістки через Дію або будь які месенджери - надсилати не будуть! Серед головних причин - неможливо проконтролювати дійдуть ці повістки до військовозобов’язаного чи ні».

Примусову мобілізацію жінок законопроєкт поки не передбачав - лише на добровільній основі. Втім, чи може ця норма з’явитися в оновленій версії документа? І коли взагалі новий закон може бути проголосований та вступити у дію?

«Ніхто тобі зараз не скаже. На кожному з етапів процес може затягнутися. До місяця і до півроку. Але у законі про мобілізацію є багато важливих пунктів, яких потребує держава під час війни. Та і у прийнятті їх більше зацікавлених людей, аніж ні. Тому гадаю, є вдосталь тих, хто пришвидшать процес», - каже Олена Гущик.

Довідка

«Питання дня» - проєкт журналістки ТСН Олени Гущик, що виходить на однойменному Youtube-каналі. Тут Олена розбирає складні питання, пояснює та перекладає їх на просту та зрозумілу мову. Підписуйтеся на канал ТСН, аби першими дізнаватися про найважливіші події!