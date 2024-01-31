"Закон не зобов'язує мати смартфон" – юрист про проблему з електронним кабінетом призовника

За словами юриста, закон не вказує про обов'язок людини мати електронні засоби. Тому із запровадженням електронного кабінету призовника можуть виникнути проблеми.

Юрист та фахівець центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов стверджує, що електронний кабінет призовника неможливо зробити обов'язковим для військовозобов'язаних, бо жоден закон не зобов'язує людину мати смартфон.

Про це він розповів у коментарі "Київ24".

"Законодавчим актом не вказано про обов'язок людини мати електронні засоби. Більш того, в нас деякі люди навіть відмовляються від того, щоб обрати ідентифікаційний код. А нещодавно суд виніс про те, що "Свідки Єгови", наприклад, можуть не проходити військову службу, а замінювати обов'язково на альтернативну. Тобто з цим питанням не прийнятий другий нормативний акт: якщо дійсно особа не має смартфону або не має за що його купити взагалі", – зазначає правозахисник.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД. ТСН.ua зібрав всі подробиці про цей закон.

У новому законопроєкті про мобілізацію, який вчора Кабмін вніс до ВР, громадяни планують зобов'язати реєструвати електронний кабінет призовника-військовозобов'язаного. Повістки можуть приходити й у електронний кабінет призовника.

Читайте також: