Закон про демобілізацію: коли можуть ухвалити та за якої умови — секретар комітету Ради

За прогнозом Костенка, відповідний законопроєкт може бути ухвалено вже у жовтні 2024 року.

Якщо теперішні темпи мобілізації в Україні будуть збережені до кінця літа, у Верховній Раді можуть розпочати розгляд законопроєкту про демобілізацію.

Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко у коментарі "Українській правді".

За його словами, відколи набув чинності новий мобілізаційний закон, у Генштабі ЗСУ задоволені темпами, з якими відбувається процес мобілізації.

“Їх [представників Генштабу] задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься”, - наголосив Костенко.

Збереження таких темпів мобілізації до кінця літа, зазначив секретар профільного парламентського комітету, дозволить внести до Ради законопроєкт про демобілізацію.

За прогнозом Костенка, відповідний законопроєкт може бути ухвалено вже у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня проголосувала за скасування правки щодо демобілізації в законопроєкті про мобілізацію, тож в ухваленому законі, який набув чинності від 18 травня, цього пункту не було. Раніше народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко повідомив, що законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року.

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