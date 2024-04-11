Закон про демобілізацію може з'явитися влітку, але є одна "брехня" — нардеп

Законопроєкт про демобілізацію може з’явитися вже влітку 2024 року, але він передбачатиме лише ротацію військових, щоб надати їм час для відпочинку.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН член комітету ВР з питань оборони, національної безпеки та розвідки народний депутат Вадим Івченко.

За його словами, цей законопроєкт буде обов'язково поданий до Верховної Ради, і це станеться швидше, ніж в обумовлений Кабміном термін 8 місяців.

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“Там написано "протягом" [8 місяців]. Тому я впевнений в тому, що влітку у нас з'явиться відповідний законопроєкт... Мається на увазі, через пару місяців”, - зазначив нардеп.

Водночас Івченко сумнівається, що власне демобілізація відбудеться до закінчення війни, звертаючи увагу на приховану “брехню”.

“Мені здається, що закону про демобілізацію не буде до кінця війни. Закон про ротацію буде і межі цього закону, які будуть окреслені Генеральним штабом, ми побачимо, коли головнокомандувач Збройних сил подасть відповідні законопроєкти разом з Міністерством оборони в парламент. В чому брехня? Тому що обіцяють закон про демобілізацію і ніхто не говорить правду, чи це стовідсоткова обіцянка, чи знову обіцянка, яка залишиться на папері. Мені здається з досвіду інших країн, які воюють, що буде тільки закон про ротацію", - підсумував Вадим Івченко.

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Нагадаємо, раніше в Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту.

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