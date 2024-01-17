Закон про е-реєстр військовозобов'язаних: нардепка перелічила, які важливі пункти відхилили

Безугла звинуватила деяких своїх колег, що вони "збили ряд дуже важливих норм".

У вівторок, 16 січня, Верховна Рада ухвалила гучний закон №10062 про цифровізацію української армії, який, зокрема, передбачає створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

Нардепка Мар'яна Безугла, яка виступала на захист цього документу, розповіла, які важливі правки відхилили, а які залишилися.

Безугла звинуватила деяких своїх колег, що вони "збили ряд дуже важливих норм".

Відхилили:

Сертифікат захисника – можливість громадянам мати військово-обліковий документ в електронному варіанті.

"Тільки папірці, тільки хардкор. + корупційні ризики", – зазначила нардепка.

Електронний кабінет підприємства.

"Для чого підприємцю відкривати компʼютер і бачити усіх заброньованих, змінювати подачу на бронювання в електронному варіанті? Хай краще мучиться між кількома інстанціями", – зіронізувала Безугла.

Надання статусу УБД під час дії воєнного стану засобами електронної системи Міноборони. Замість цього ухвалено положення, за якими статус УБД надаватиметься 2 способами:

1) автоматично засобами реєстру;

2) у разі неможливості уповноваженою особою військової частини внести відомості в електронній формі статус УБД надається комісією).

На думку нардепки, це значить, що можна завжди буде зіслатися на "неможливість" і відправляти за отриманням статусу УБД в "комісію".

Реєстр військовослужбовців в електронному варіанті.

Безугла зазначила, що у разі відсутності електронного реєстру переводи з військової частини в частину місяцями.

Ухвалили:

Реєстр військовозобовʼязаних

розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);

удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);

електронний кабінет призовника;

електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).

УБД

електронна взаємодія між реєстрами;

електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);

надання статусу УБД під час дії воєнного стану двома способами (див вище);

витяг із реєстру про участь у бойових діях.

Особливості захисту інформації в ІКС МОУ (Інформаційно-комунікаційні системи Міністерства оборони України)

зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);

аналогічні зміни в Закон про захист інформації в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.

Хмарні послуги

обробка інформації, що становить державну таємницю, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) - на підставі спільного рішення Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з невідкладним повідомленням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; але персональні дані українців — тільки на території України ;

; знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.

"Це потрібно для нашої роботи з партнерами, резервних копій в зашифрованому варіанті тощо", – пояснила Безугла.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

ТСН.ua зібрав всі подробиці про цей закон.

Раніше відомий юрист Ростислав Кравець розкритикував цей документ і заявив, що він "становить загрозу нацбезпеці".

Деякі народні обранці назвали окремі норми у документі надмірним втручанням у приватне життя.

Натомість у Міноборони вважають, що цей закон& розблокує цифровізацію української армії.