Закон про е-реєстр військовозобов'язаних: нардепка розповіла про "найбільш одіозні поправки"

Геращенко уточнила, що поправки про внесення в реєстр боржників, адміністративні правопорушення і отримані підозри (до вироку суду), інші антиконституційні норми вдалося відхилити.

Верховна Рада ухвалила гучний закон №10062 про цифровізацію української армії, який, зокрема, передбачає створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

Нардепка Ірина Геращенко заявила, що документ "значно погіршили поправками, які стосувалися надмірного втручання в приватне життя військовозобовʼязаних".

За її словами, "певні одіозні поправки" були відхилені, але є перестороги щодо захищеності реєстру.

Статус УДБ

Геращенко уточнила, що у законі залишилися норми щодо автоматичного отримання УБД.

"З мільйона військовослужбовців, які брали участь у захисті держави, лише 20% отримали відповідний статус УБД. Процедура є бюрократичною і складною, потрібно збирати купу паперів, це принизливо й несправедливо. Законопроєкт це спрощує", – каже нардепка.

Вона вказала, що документ допоможе, аби статус УБД не отримували так звані "туристи" на фронт з силових структур, прокуратури і т.п., а лише реальні бійці.

Реєстр мобілізованих

"Законопроєктом створюється єдиний реєстр мобілізованих, який привʼязаний до єдиного реєстру виборців. Й саме в цей блок напхали найбільш одіозних поправок. Проект передбачає обробку зібраних особистих даних. Цей законопроєкт по суті є частиною мобілізації, яка є важливою", – каже Геращенко.

Нардепка уточнила, що поправки про внесення в реєстр боржників, адміністративні правопорушення і отримані підозри (до вироку суду), інші антиконституційні норми вдалося відхилити.

"Але, на жаль, з 26 наших принципових поправок враховано тільки 2 й закон до другого читання погіршився. В проєкті є привʼязка реєстру військовозобовʼязаних до єдиного реєстру виборців", – підсумувала вона.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

Раніше відомий юрист Ростислав Кравець розкритикував цей документ і заявив, що він "становить загрозу нацбезпеці".

Деякі народні обранці назвали окремі норми у документі надмірним втручанням у приватне життя.

Натомість у Міноборони вважають, що цей закон розблокує цифровізацію української армії.

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